I numeri della Manovra | oltre 3 miliardi di tagli per il 2019

Rugby - Mondiali 2019 : numeri - statistiche - classifiche di rendimento e curiosità della fase a gironi : Si è conclusa ieri la fase a gironi della Rugby World Cup 2019 e ora si dovrà attendere il prossimo fine settimana per vedere le squadre tornare in campo con i quarti di finale. A qualificarsi alla prossima fase sono state Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Giappone, Sudafrica, Galles e Francia, le quali – dunque – lotteranno per conquistare il titolo di Campioni del Mondo. Ma cosa ci hanno lasciato queste prime ...

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco tutti i numeri della manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti

VIDEO MotoGP - numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon : La pole position centrata dal cannibale Marc Marquez nelle qualifiche del GP di Argon 2019 è solo l’ennesimo sigillo di una serie di record che il campione di Cervera sta abbattendo, numeri impressionanti riassunti in un breve VIDEO tributo realizzato da Sky Sport. Si tratta della 61° pole position in MotoGP e l’89° in carriera per lo spagnolo, la 12esima prima fila stagionale che è stata mancata solamente ad Assen e lo scorso fine ...

DIRETTA BARI REGGINA/ Streaming video Rai : i numeri della partita - Serie C - : DIRETTA BARI REGGINA Streaming video Rai: quote e risultato live del match della 4giornata del girone C di Serie C. Ecco le principali statistiche.

Il Conte bis ha i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica? : Foto Vincenzo Livieri – LaPresse A pensarlo sono in molti: uno dei collanti della maggioranza cosiddetta giallorossa è la necessità che sia questo parlamento a eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale; questo e non quello a trazione leghista che, stando ai sondaggi, uscirebbe dalle urne se si andasse a votare a breve. Perché questo avvenga, l’esecutivo che ha ottenuto ieri la fiducia al Senato dovrà rimanere in carica ...

Governo Conte bis : Camera e Senato - i numeri della nuova maggioranza : Governo Conte bis: Camera e Senato, i numeri della nuova maggioranza Il Governo Conte bis è pronto a incassare la fiducia sia alla Camera che al Senato. Primo step a Montecitorio, dove il premier ha pronunciato già un lungo discorso sulle priorità di questo Governo M5S-PD. Un esecutivo di rottura rispetto a quello gialloverde: un Governo dal volto umano – con un possibile cambio di rotta sulle politiche migratorie e ...

È al Senato che si gioca la partita della fiducia al governo Conte. I numeri : Sono 169 i sì - sulla carta - in Senato, i voti a favore del nuovo governo di Giuseppe Conte. Certo, si attende di vedere che cosa accadrà nell'Aula di palazzo Madama nella giornata di martedì per scoprire effettivamente quanti saranno. Oggi, intanto, si comincia con la prima fiducia della Camera, ostacolo più semplice per il nuovo esecutivo giallorosso. È a Palazzo Madama, infatti, che i numeri del pallottoliere sono più stretti. A ...

Foto in numeri della prestazione di Fabian Ruiz con la Spagna : Calcio Datato ha pubblicato una breve statistica di numeri riguardanti la prestazione di Fabian Ruiz contro la Romania. Il centrocampista del Napoli, già protagonista dei mondiali con la sua Nazionale, si sta confermando sempre di più una sicurezza e un’arma in più I 90′ di Fabián in Romania: ▪️92 passaggi riusciti (94.8%) ▪️4 passaggi chiave ▪️7 lanci precisi su 7 ▪️4 ...

“Il libro dei numeri” di Joshua Cohen : “Dalla Bibbia a Internet siamo in cerca della Terra promessa” : Uscirà il 4 settembre e sarà affiancato da un tour di presentazioni, "Il libro dei numeri" di Joshua Cohen. L'autore americano, originario di Atlantic City, in un'intervista esclusiva a Fanpage.it racconta come è nata l'idea del suo romanzo, il rapporto con l'originale biblico e come si scrive nella "lingua di Internet". E su Donald Trump dice: "È solo una persona. Forse meno".Continua a leggere