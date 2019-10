Antonio Giovinazzi F1 | GP Messico 2019 | “La mia fiducia è migliorata molto | resto

VIDEO F1 - GP Russia 2019. Antonio Giovinazzi : “Dopo Monza e Singapore ritrovato fiducia” : Tanta pressione addosso, ma la voglia di far bene fino a fine stagione per poi confermare il posto in vista del 2020. Antonio Giovinazzi è convinto in Russia, soprattutto dopo le ultime spettacolari prestazioni tra Monza e Singapore: il pilota italiano vuol far bene anche a Sochi. Andiamo a sentire le parole in un’intervista di Sky Sport. VIDEO, F1: GP Russia 2019. Giovinazzi: “NUOVA FIDUCIA DOPO GLI ULTIMI ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

F1 - GP Russia 2019 : Antonio Giovinazzi inizia il rush finale per meritarsi la conferma in Alfa Romeo : Mancano esattamente sei Gran Premi al termine del campionato del mondo 2019 di Formula Uno. Esattamente 1.842,180 chilometri. Se, dal punto di vista della lotta al titolo tutto sembra scritto, con l’ennesimo, il sesto, trionfo di Lewis Hamilton, per diversi piloti questo ultimo scorcio di annata dovrà significare ancora molto, soprattutto in ottica futura. Si è già detto e scritto della Ferrari che cercherà di ottenere il massimo da questa ...

VIDEO F1 - Antonio Giovinazzi al comando del GP di Singapore! Momento storico per l’Italia : Il Gran Premio di Singapore 2019 di F1 è stato uno spettacolo per i tanti tifosi italiani che hanno potuto tornare a festeggiare una doppietta Ferrari dopo oltre due anni. Tuttavia questa non è stata l’unica gioia tricolore della giornata in quanto Antonio Giovinazzi si è trovato, durante la fase dei pit stop, in testa alla corsa per qualche giro. Per il pugliese un’ottima conferma dopo le già buone prestazioni in Belgio e a Monza ...

F1 - GP Singapore 2019 : Antonio Giovinazzi fa sognare l’Italia! Si ritrova al comando - lotta con i grandi e chiude in zona punti! : Il Gran Premio di Singapore 2019 rimarrà scolpito a lungo nelle menti degli appassionati italiani di motori specialmente per la clamorosa doppietta della Ferrari su un tracciato sulla carta estremamente favorevole a Mercedes e Red Bull, tuttavia anche l’unico pilota del Bel Paese in griglia ha fatto sognare trovandosi addirittura in testa alla corsa per qualche giro. Antonio Giovinazzi, dopo il notevole nono posto raccolto a Monza nella ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Italia 2019 : “Spero in un buon risultato - finora ho perso diverse opportunità” : Si preannuncia un weekend ricco di emozioni per Antonio Giovinazzi, pronto ad affrontare il suo primo Gran Premio d’Italia in Formula 1. Il pilota pugliese classe 1993 sta disputando la prima stagione completa da titolare nel Mondiale di Formula 1 alla guida dell’Alfa Romeo, perciò l’appuntamento con la gara di casa a Monza sarà estremamente speciale per il nostro portacolori. Giovinazzi, nonostante la buona competitività della ...