Secondo Reggie Fils-Aimé il fallimento di Wii U ha portato direttamente alla creazione di

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)potrebbe non essere più il presidente di Nintendo, ma è rimasto nei cuori dei fan della grande N. L'ex presidente continua a tenere conferenze sul suo tempo trascorso con la compagnia giapponese, come accaduto poco tempo faCornell University.Durante una lezione,ha parlato di una vasta gamma di argomenti, tra cui lo sfortunato Wii U. Il successore del follemente popolare Wii, doveva evolvere il concetto introdotto dprecedente console, ma i consumatori non hanno risposto positivamente ed è diventato uno dei flop hardware più costosi di Nintendo, nonostante la presenza di alcuni giochi incredibili.La lezione tenuta danon è al momento disponibile online, ma l'utente ResetEra Theorymon ha rialcune delle cose dette. Durante una sezione,ha definito Wii U come un "positivo", poiché ha...

spaziogames : Secondo voi #WiiU è sottovalutata? #NintendoSwitch -