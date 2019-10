Pensioni | in Germania la proposta della Buba | ' Alzare l' età oltre 69 anni'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il dibattito sulla previdenza pubblica e sull'età di accesso alla pensione non è una prerogativa solo italiana. Lo dimostrano le ultime notizie in arrivo dalla, dove l'economia è in rallentamento e potrebbe andare a scontrarsi contro una recessione soft nelle prossime settimane. Proprio nell'occasione di una recente analisi sulla situazione economia del Paese la Bundesbank è tornata a fare il puntosituazione anche rispetto ai criteri di accesso alla quiescenza di vecchiaia. Lasuggerisce dil'età di accesso alla pensione di vecchiaia Stante la situazione, il difficile contesto macroeconomico e del mercato del lavoro sarebbero alla base del nuovo invito da partealla prudenza dal punto di vista delle regole di accesso alla previdenza. Secondo quanto indicato in una recente relazione, per poter mantenere la sostenibilità del sistema previdenziale ...

