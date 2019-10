Napoli | il ds Giuntoli frena su Ibrahimovic | “manca tanto a gennaio | parlare di lui mi

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il direttore sportivo delnon si è voluto sbottonare su, preferendo concentrarsi sul match con il Salisburgo Aurelio De Laurentiis oggi ha lanciato la bomba, rivelando come il passaggio di Zlatanaldipenda solo ed esclusivamente dallo svedese. AFP/LaPresse Parole forti, che non hanno trovato però l’appoggio di Cristiano, direttore sportivo azzurro che non si è sbilanciato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara a Salisburgo: “? Pensiamo alla partita, che è meglio, amanca. Come ho già detto, fanno molto piacere certe considerazioni da parte di un grande campione come lui, però noi dobbiamo pensare all’oggi, abbiamo una partita molto difficile e, quindi, non ci pensiamo. Io non ho mai incontrato. So che ha un grande rapporto con Ancelotti, si sentono. Carlo sente non solo lui, ...

