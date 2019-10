Marco Cartasegna e il discorso al Parlamento sul cyberbullismo | Un onore essere

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Perarriva un traguardo inedito per un personaggio televisivo partito dal trono di Uomini e Donne: il. No, non si tratta di un'entrata in politica, bensì di un evento ben più prestigioso, un intervento promosso dall'vole Federica Zanella (Forza Italia) per riportare alla luce un problema molto sentito nel web come ile la violenza online.Fuori dall'animo divertito e dallo sguardo da belloccio,si è fatto serio condividendo uno scatto ripreso dall'aula dove ha esposto il suoe, seguito da una breve didascalia, ha ringraziato chi gli ha dato la possibilità di esporsi: Uninvitato a parlare al, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta ale alla violenza online in generale. In una pioggia di commenti e reazioni spuntano le parole dell'ex isolano Andrea ...

