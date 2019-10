Guardian | il calcio femminile spagnolo pronto a scioperare per i suoi diritti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il Guardina riporta che il 93% delle calciatrici spagnole ha votato a favore di uno sciopero nel momento in cui le trattative per l’adeguamento degli stipendi nel loro contratto sono state interrotte Il sindacato dei giocatori spagnoli, l’AFE, organizzerà l’interruzione. C’è una pausa internazionale nel fine settimana del 3 novembre, il che significa che probabilmente lo sciopero inizierà il 16 novembre. Il presidente AFE, David Aganzo, ha affermato che altre possibili date sono in discussione. Uno sciopero era già stato preso in considerazione verso la fine della scorsa stagione, ma è stato escluso perché non era il momento giusto. Aganzo ha dichiarato che ci sono stati 18 incontri con i club nel tentativo di raggiungere un accordo. L’AFE vuole un aumento dello stipendio minimo da € 16.000 all’anno a € 20.000, ma il più grande ostacolo è stato il ...

napolista : #Guardian: il #calciofemminile spagnolo pronto a scioperare per i suoi diritti È probabilmente che lo sciopero ini… - NCN_it : DALL'INGHILTERRA, IL #THEGUARDIAN - SCOUT DEL CITY QUESTA SERA ALLA #REDBULL ARENA PER #FABIANRUIZ CLICCA QUI -… -