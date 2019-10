È stata confermata la supremazia quantistica di Google

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) I ricercatori disono riusciti davvero a raggiungere laquantitstica. Dopo le indiscrezioni trapelate qualche settimana fa, ora arriva l'annuncio ufficiale. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori diAi Quantum guidati da Frank Arute hanno dimostrato di essere riusciti a raggiungere questo importante obiettivo tecnologico. "Il nostro processore Sycamore impiega circa 200 secondi per campionare un'istanza di un circuito quantistico un milione di volte: i nostri benchmark indicano attualmente che per un supercomputer classico all'avanguardia questo stesso lavoro richiederebbe circa 10.000 anni. Questo consistente aumento di velocità rispetto a tutti gli algoritmi classici noti è una realizzazione sperimentale della", scrivono nell'abstract che accompagna il paper.

