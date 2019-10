Uragano City sull’Atalanta | Aguero e Sterling smontano la Dea | ma per Gasperini non è

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’Atalanta ne prende cinque dal Manchester, mapuò comunque sorridere per l’ottima prima mezz’ora giocata dai suoi giocatori all’Etihad Troppo Manchesterper l’Atalanta, una montagna troppo complicata da scalare per i nerazzurri che, pur lottando, si arrendono 5-1 al cospetto degli uomini di Pep Guardiola. AFP/LaPresse Coraggio e personalità nel primo tempo, nel corso del quale la squadra dipassa in vantaggio con Malinovsky, prima di capitolare sotto i colpi di, che prendono per mano i citizens e completano la rimonta, prima di dilagare nella ripresa. Trenta minuti da salvare per i bergamaschi, durante i quali Ilicic e Gomez mettono a ferro e fuoco la difesa inglese, riuscendo a capitalizzare il momento positivo con un calcio di rigore, trasformato poi dal Malinovsky. Da questo momento in poi è un ...

Tommuz24 : Manita del City all'Atalanta: uragano citizens nel secondo tempo, ma quelli ammirevoli sono i tifosi della Dea che… -