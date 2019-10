Traffico Roma del 22-10-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA TUSCOLANA. PER LAVORI SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA., PROSEGUENDO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA ILDALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST, SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA L’USCITA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO.. UN INCIDENTE SU VIA LAURENTINA PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TINTORETTO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLA STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE CENTRO. IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA METRO A, PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE ...

LegaSalvini : ++ DOMANI A ROMA LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA DI SALVINI ++ - TrafficoA : Roma - Coda Complanare Tratto Urbano A24 Coda di 2 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti per Traffico Cong... - VAIstradeanas : 08:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h -