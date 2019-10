Su contante e Pos non ho subito nessun ricatto | dice Conte

Gli italiani prediligono contante e depositi bancari : crollano obbligazioni e azioni : A scattare la fotografia delle abitudini di risparmio il secondo Rapporto «Gli italiani e la ricchezza. Affidarsi al futuro, ripartire dalle infrastrutture», realizzato dal Censis per Aipb (Associazione italiana Private anking)

Conte sui Pos : «No sanzioni a chi usa contante». Confesercenti : «Costo di 2 miliardi» : Il premier: «Non vogliamo criminalizzare nessuno. Vogliamo abbassare o azzerare le commissioni bancarie». Sullo spread: «Beneficio di 18 miliardi»

Di Maio e Renzi contro Conte : contante e obbligo Pos «devastanti» - serve vertice : Il leader dei 5 Stelle attacca il premier e chiede carcere e confisca per i grandi evasori. La precisazione dei Cinque Stelle: «Il premier ha tutta la nostra fiducia»

Tra 1000 e 1500 euro il possibile nuovo limite all'uso del contante nel Decreto fiscale : Il nuovo Decreto fiscale, il canonico atto collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia di economia e finanza, sta per essere ultimato dal governo. Allo stato attuale il Decreto è ancora una bozza di cui il contenuto è stato già reso noto dalla nota agenzia di stampa Ansa e come calendario pare che il Decreto fiscale finirà sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. Rispetto agli ultimi anni l'atto non ...

Sorpresa a Padova - sportello postamat eroga doppio del contante richiesto : La curiosa vicenda è accaduta a Galzignano, in provincia di Padova lo scorso fine settimana. Un errore umano alla base della “generosità” della macchina. Andare a prelevare del denaro da uno sportello e ricevere, senza richiederlo, il doppio della somma desiderata. Un sogno, questo, che si è concretizzato tra sabato 14 settembre e domenica 15 ad un postamat di Galzignano, in provincia di Padova. In realtà, però, l’inaspettata elargizione non è ...