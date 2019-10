Q100 | stima CGIL | circa sette miliardi di risparmio da utilizzare per altri interventi

Pensioni Q100 - Tridico sui 63 miliardi della Ragioneria : 'Sorpreso - dato sovrastimato' : Continuano a far discutere le recenti proiezioni tecniche ad opera della Ragioneria dello Stato, che ha recentemente diffuso dati allarmanti sui costi della quota 100. In particolare, secondo i tecnici la spesa aggiuntiva per garantire le nuove uscite a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione sarebbe di ben 63 miliardi di euro fino al 2036. Una proiezione che nella giornata di ieri ha visto la pronta risposta dei sindacati, ...