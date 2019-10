L' ora del destino di un’emancipazione | che ci spetta di diritto

Il padre del 14enne morto durante l'ora di ginnastica : "Voglio giustizia - sapere perché" : Meno di una settimana fa, il 14enne Sukhraj Rathor aveva ottenuto il certificato di idoneità sportiva dall’Usl 2 Marca Trevigiana. Ieri si è accasciato sul campetto dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Eugenio Barsanti” di Castelfranco, in provincia di Treviso. Un malore: per lui non c’è stato niente da fare. Ora il padre chiede di sapere come sia potuto accadere. Lo urla nel pronto soccorso ...

Boca Juniors-River Plate - programma - orari e tv del match che vale la finale della Libertadores : Tutto pronto alla “Bombonera” per il match di ritorno delle semifinali della Coppa Libertadores 2019. Il Boca Juniors di Daniele De Rossi, recuperato dall’infortunio, ospita il River Plate per tentare la rimonta dopo lo 0-2 subito al “Monumental” dell’andata. I bianco-rossi sono, quindi, ad un passo dalla finale, ma non dovranno distrarsi in casa dei giallo-blù contro i quali un anno fa disputarono proprio la ...

Mostre - spettacoli - laboratori e seminari : l’INGV al Festival della Scienza 2019 : Torna a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre la nuova edizione del Festival della Scienza, l’appuntamento che ogni anno riunisce ricercatori, appassionati, scuole e famiglie in uno dei maggiori eventi di divulgazione della Scienza a livello internazionale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà all’edizione 2019 con varie attività, tra cui una mostra, uno spettacolo, un laboratorio e una Lectio ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : giovedì temporali e calo delle temperature : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 26 ottobre. Domani sereno o temporaneamente velato. In serata tendenza ad aumento della nuvolosita’ a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, fino a moderati sulla costa. Mari: mossi. temperature: stazionarie o in lieve diminuzione le massime, ma su valori ancora molto superiori alla norma. giovedì 24 transito di una ...

Rita Pavone non ci sta : "Privare gli anziani del diritto di voto? Allora Grillo vada a casa - fa parte della terza età" - : Serena Granato La cantante ha lanciato un tweet al vetriolo, insorgendo in rete contro la proposta avanzata da Beppe Grillo sul suo blog di privare gli anziani del diritto di voto. Molti, intanto, sono i messaggi di supporto giunti sui social per Rita Pavone Fanno discutere molto alcune considerazioni maturate da Beppe Grillo sul suffragio universale che sono riportate per iscritto sul blog personale beppeGrillo.it. In particolare, a ...

Aosta. Ancora aperti i termini del secondo avviso per contributi a favore di PMI : L’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti ricorda che nell’ambito del Programma investimenti per la crescita e

Sondaggi elettorali - nuovo boom della Lega : è al 34%. Crescono anche Fdi - Fi e Italia Viva : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 mostra gli effetti positivi delle due piazze del weekend - quella del centrodestra a Roma e la Leopolda 10 a Firenze - sui partiti che si sono mobilitati in questi giorni. La Lega torna al 34%, mentre sono in crescita anche Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva.Continua a leggere

Elezioni in Canada - Trudeau vince ma guiderà un governo di minoranza. E triplica i voti tra i separatisti del Quebec : Ha conquistato 156 dei 338 seggi della House of Commons, sotto la fatidica soglia dei 170 deputati necessari per governare da solo. Ma Justin Trudeau è il vincitore delle Elezioni in Canada, riconfermato per un altro mandato alla guida del paese. guiderà però un governo di minoranza, probabilmente con l’appoggio esterno del New Democratic Party (Ndp), dopo avere sconfitto i conservatori di Andrew Scheer. Il premier, secondo le proiezioni della ...

Pensioni : Seghezzi dell'Adapt teme che in futuro si debba lavorare fino a 70 anni : Il tema Pensioni resta molto caldo anche sul fronte politico. Francesco Seghezzi, presidente dell'Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) ha sottolineato come, in questa fase, sia inopportuno parlare in termini semplicistici di Quota 100. Intervenuto ai microfoni di Radio Radicale ha messo in evidenza come, ad oggi, ci sia il rischio di dover restare nel mondo del lavoro ...

Facebook ha scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale statunitense : Facebook ha annunciato di aver scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Il social network ha detto di aver rimosso 50 account di Instagram e un account di Facebook creati in

Calcio - Mondiali Under17 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. orari - tv e streaming : Dal 26 ottobre al 17 novembre andranno in scena in Brasile i Mondiali 2019 Under17 di Calcio. Una rassegna che vedrà 24 squadre contendersi il titolo iridato, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Vi sarà anche l’Italia di Carmine Nunziata, che si augura di recitare un ruolo da protagonista. Gli azzurrini, però, dovranno fare a meno ...

Manovra - trovata l’intesa nella maggioranza : tutte le novità della legge di Bilancio : Trovato l'accordo di maggioranza sulla legge di Bilancio: ci sarà il carcere per gli evasori sopra i 100mila euro, mentre viene rinviata a luglio l'entrata in vigore sia delle multe per i commercianti che non si dotano di Pos che la stretta sull'utilizzo del contante. Confermato anche il bonus befana, in attesa di capire per quali spese varrà.Continua a leggere

Champions League oggi - orari e calendario delle partite (22 ottobre). Programma - tv - streaming e dove vederle : Torna il grande spettacolo della Champions League di calcio 2019/2020, che per l’occasione vedrà disputarsi otto partite, a partire dalle ore 18.55, quando l’Atletico Madrid di Joao Felix affronterà al Wanda Metropolitano il Bayer Leverkusen, in diretta su Sky Sport, mentre contemporaneamente lo Shakhtar Donetsk se la vedrà con la Dinamo Zagabria. Alle 21 sarà invece la volta delle italiane, con l’Atalanta che in chiaro su ...

4 Ristoranti - anticipazioni e concorrenti della puntata del 22 ottobre su Sky Uno : 4 Ristoranti, stasera martedì 22 ottobre su SKy Uno e Now TV un nuovo appuntamento con Alessandro Borghese e lo street food a Palermo. Il programma itinerante che cerca i migliori Ristoranti d’Italia, questa settimana farà tappa in Sicilia. 4 Ristoranti torna stasera, martedì 22 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NowTv con una nuova puntata. Nella puntata di stasera, Alessandro Borghese sbarcherà a Palermo per una puntata che sarà ...