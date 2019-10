Il Wwf è implicato in un grave caso di violenze e abusi in Camerun

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una mongolfiera a marchio Wwf sorvola Manaus, in Brasile (foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images) Il sito americano Buzzfeed ha scoperto che alcune unità anti-bracconaggio finanziate dal Wwf hanno ucciso e stuprato alcune persone facenti parte di una popolazione di pigmei di etnia Baka in, e che l’organizzazione ne era a conoscenza almeno da un paio d’anni – le prime denunce risalgono al 2015 – ma ha comunque continuato a supportarle economicamente. Le responsabilità di queste guardie e il silenzio del Wwf emergono da un’inchiesta che il sito ha portato avanti negli ultimi mesi e che ha portato alla pubblicazione di diversi articoli a partire dal marzo scorso. Inizialmente, l’organizzazione aveva provato a minimizzare ildicendo che quanto scritto negli articoli non corrispondeva ai fatti dei quali era a conoscenza. Katie J.M Baker e Tom Warren, i ...