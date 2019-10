Cile | gruppo di dimostranti chiede “non violenza” e abbraccia un poliziotto Il video fa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ha fatto il giro del mondo unamatoriale girato a Providencia, nella regionena di Santiago, in cui undi manifestantialcuni poliziotti durante un corteo. Nelle immagini si vede una delleche, a un certo punto,uno dei carabineros, mentre gli tutti gli altri cominciano a intonare lo slogan ‘paco, escucha, unete a la lucha’, cioè ‘, ascolta, unisciti alla lotta’ L'articolodi“non violenza” eun. Ilfa il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

dariosci1 : RT @radio3mondo: In Cile a protestare non sono un 'gruppo di ragazzi violenti' - è solo la punta dell'iceberg che mostra come le disuguagli… - giuliog : RT @radio3mondo: In Cile a protestare non sono un 'gruppo di ragazzi violenti' - è solo la punta dell'iceberg che mostra come le disuguagli… - CristinaNatoli : RT @radio3mondo: In Cile a protestare non sono un 'gruppo di ragazzi violenti' - è solo la punta dell'iceberg che mostra come le disuguagli… -