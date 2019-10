Udite udite | il Samsung Galaxy J5 2017 riceve Android 9 Pie a partire dall’Olanda

Ascolti tv - dati AUditel del 19 ottobre : esordio record per Tu sì que vales : esordio record di tutte le edizioni, dal 2014, per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto sabato 19 ottobre una media di 4 milioni 988mila spettatori pari al 28.01% di share, aggiudicandosi nettamente la serata. Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, dedicato alla Sicilia del Gattopardo, è stato seguito da 3 milioni 558mila appassionati pari al 18.5%. Ancora in prima serata, su Rai2 le serie ...

Analisi AUditel della serata di sabato 19 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando toccando il 24% di share in finale di puntata e con la ...

Ascolti : dati AUditel di venerdì 18 ottobre - percorso netto per Tale e Quale Show : E’ stato ancora una volta Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e ieri sera concluso con la vittoria di Agostino Penna, ad imporsi nella sfida degli Ascolti di ieri, sfiorando i 4 milioni di telespettatori (3 milioni e 906mila) pari al 19.5% di share. Tale e Quale Show: le immagini delle imitazioni della finale di ...

Ascolti tv - dati AUditel del 17 ottobre : Un passo dal cielo doppia Eurogames : La sesta puntata della fiction Un passo dal cielo 5, trasmessa giovedì 17 ottobre da Rai1, ha dominato gli Ascolti del prime time televisivo, con 4.281.000 spettatori e il 19.5% di share, doppiando il programma di Canale 5, ‘Eurogames’, che ha ottenuto 1.944.000 spettatori e il 9.8% di share. ‘Eurogames’ si è piazzato al terzo posto degli Ascolti, dietro a ‘Le Iene Show’ di Italia 1, che ha ottenuto 1.981.000 ...

Ascolti tv - dati AUditel mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities sfiora i 3 milioni e vince : Vittoria per Amici Celebrities che con la semifinale conquista il prime time del 16 ottobre totalizzando su Canale 5 2.978.000 telespettatori e il 18,47% di share. Ascolti tv prime time Rai2 con Rocco Schiavone 3 ha ottenuto 2.652.000 telespettatori e l’11,58%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a ‘Chi l’ha visto?’ seguito da 2.047.000 telespettatori pari al 10,06%. Fuori dal podio Rai1 che con ...

Analisi AUditel della serata di venerdì 18 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando toccando il 25% di share in finale di puntata e ...

Ascolti TV | Social AUditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’Isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Analisi AUditel della serata di mercoledì 16 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile di poco sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti nettamente al comando toccando il 25% di share in ...

Ascolti TV | Social AUditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

Analisi AUditel della serata di martedì 15 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile di poco sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con le prime fasi di Liechtenstein - Italia che si porta da subito ...