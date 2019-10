Perfino la patch di ottobre 2019 sui Samsung Galaxy S7 | le novità del firmware

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Credevamo si sarebbe fermato, ma ilS7 continua ad aggiornarsi, almeno in alcuni mercati specifici. Ce lo ha riferito 'SamMobile', rivelandoci i dettagli delledi sicurezza di, che in queste ore hanno colpito proprio l'ex top di gamma 2016. L'aggiornamento ha fatto sentire il proprio peso in Colombia, Argentina, Trinidad e Tobago, Paraguay, Cile e Brasile attraverso la serieG930FXXS6ESJA. Il pacchetto è arrivato a distanza di meno di un mese dal rilascio di quello contrassegnato dalladi sicurezza di settembrein alcuni altri Paesi. IlS7 è stato uno dei tre device del colosso di Seul citati nel rapporto in cui si legge della correzione di una vulnerabilità del sistema operativo Android, anche se non sembra che, a conti fatti, il produttore asiatico abbia realmente incluso la soluzione all'interno delladi ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Perfino la patch di ottobre 2019 sui #SamsungGalaxyS7: le novità del firmware G930FXXS6ESJA - OptiMagazine : Perfino la patch di ottobre 2019 sui #SamsungGalaxyS7: le novità del firmware G930FXXS6ESJA -