“Papa Luciani avvelenato con il cianuro da Marcinkus” | il racconto del nipote del boss

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sono trascorsi 41 anni dalla morte di Papa. Eppure non è stata ancora messa la parola finale a quel lungo e oscuro mistero, alimentato da continue rivelazioni. L’ultima, sicuramente da valutare con tutte le dovute precauzioni del caso, arriva dal gangster della famiglia mafiosa americana dei Colombo, Anthony Luciano Raimondi. Giovanni Paolo I sarebbe statocon ilin una congiura di palazzo ordita da monsignor Paul Marcinkus, l’allora presidente dello Ior, la banca vaticana. La morte disarebbe stata decisa, appena 33 giorni dopo la sua elezione al pontificato, perché il Papa voleva denunciare frodi azionarie compiute nei sacri palazzi. Raimondi, 69 anni,del padrino Lucky Luciano legato alla cosiddetta “Cosa nostra statunitense”, è entrato nella mafia subito dopo il servizio miliare in Vietnam. La ricostruzione sulla morte diè contenuta ...

