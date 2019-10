Mantova | denunciati in quattro | braccavano specie protette

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Valentina Dardari Usavano richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, assolutamente vietati per legge Asono staticacciatori che, utilizzando strumenti severamente vietati dalla normativa. L’operazione Pettirosso, è stata portata avanti dai Carabinieri Forestali della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali, il nucleo operativo specializzato incardinato nel Comando delle Unità Forestali dell’Arma dei Carabinieri, che da anni esegue delle campagne finalizzate alla repressione dell’uccellagione attuata durante il periodo migratorio lungo le Prealpi, con il supporto dei colleghi forestali del Gruppo Carabinieri Forestale di. Come raccontato da ilgiorno,cacciatori, treni e un bresciano, si sarebbero nascosti nei capanni di caccia presenti sulle Colline Moreniche di ...

