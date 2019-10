Manovra | accordo nel governo su pos ed evasori in carcere | pace tra Di Maio e Conte?

Manovra - verso l'accordo su contanti e carcere per gli evasori : Nel corso degli incontri bilaterali di oggi a palazzo Chigi sarebbero stati superati alcuni nodi come quello dei pos e la questione del carcere agli evasori.Temi che saranno definiti - si spiega in ambienti qualificati di governo - nel vertice di maggioranza in corso in questi minuti. Resterebbe ancora da definire il capitolo delle partite Iva.

Sulla Manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Manovra : Barbagallo - ‘su quota 100 sindacati d’accordo - non si tocca’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Su quota 100 siamo essenzialmente d’accordo con tutti i sindacati: non si tocca”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine della riunione al ministero dell’Economia. “Il Governo è diviso e se interviene sulle finestre sbaglia”, aggiunge il leader della Uil.L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘su quota 100 sindacati d’accordo, non si ...