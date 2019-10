Il medico sbaglia e strappa l' utero alla partoriente | 22enne muore di dolore dopo il parto

Morta per trasfusione sbagliata - indagati medico e infermiera : la sacca di sangue era di un’altra paziente : Un medico e un’infermiera, rispettivamente di 44 e 43 anni, sono attualmente stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Monza per il decesso dell’84enne Angela Crippa, Morta in ospedale a Vimercate (Monza) per una trasfusione di sangue sbagliata. I due sanitari, in base alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, erano di turno quando l’anziana, sottoposta a intervento chirurgico al femore l’8 settembre ...

Tragico scambio d’identità in ospedale - medico pratica l’aborto sulla donna sbagliata : Era andata in quella clinica solo per avere degli integratori. Quando ne è uscita, aveva perso il bimbo che portava in grembo. Un medico in Corea del Sud ha effettuato un aborto su una donna, confondendola con un’altra che, invece, aveva richiesto di essere sottoposta alla procedura. La vittima della drammatica vicenda era incinta di sei settimane e si era presentata in una clinica di Gangseo, un distretto della capitale Seul, per avere degli ...