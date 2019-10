Governo | da Cdm via libera a dl terremoto

Governo - Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza prima del Cdm : Rimane alta la tensione all'interno della maggioranza e in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa ...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - il Governo ora ha bisogno di coesione» : Bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». È dall'Umbria che si appresta a tornare al voto che il premier Giuseppe Conte, dopo giorni di...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - il Governo ora ha bisogno di coesione» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - fuori dal Governo chi non fa squadra» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Giuseppe Conte : "La manovra non torna in Cdm - è stata approvata da tutti. Chi non fa squadra fuori dal Governo" : “Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”. Giuseppe Conte interviene duramente sulla manovra. A chi gli chiede cosa risponde ai 5 stelle che chiedono un nuovo vertice di maggioranza dice: “La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze ...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - chi non fa squadra è fuori dal Governo» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Teresa Bellanova - lo sfogo al CdM : "Sì che è una vendetta - ma tanto...". Renzi fa saltare il Governo? : Nervi tesissimi al Consiglio dei ministri, una Teresa Bellanova scatenata. I retroscenisti del Corriere della Sera disegnano uno scenario a tinte fosche nel governo, nelle ore decisive che hanno portato martedì notte alla stesura della bozza del Decreto fiscale da inviare al vaglio della Commissione

Dl fisco : Governo accelera - testo arriva in Cdm : Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Salta il Cdm - il Governo prende tempo per superare i litigi sulla manovra : In Italia Salta il Cdm sulla manovra. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che il governo sta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella manovra “sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’at

Governo stringe su manovra - domani CdM : 14.40 Si stringono i tempi per completare il quadro della manovra. Stasera alle 22, vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte, preceduto da una serie di riunioni al Mef tra il ministro dell'Economia, Gualtieri, tecnici, viceministri e sottosegretari per ultimi dettagli. Il Documento programmatico di bilancio (l'ossatura della manovra) approderà domani in CdM, assicurano fonti parlamentari, e sarà poi trasmesso alla Commissione Ue e ...

Governo - Costa : ok cdm a dl clima : 19.06 Via libera del Cdm al dl clima. Lo annuncia su Twitter il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "E' stato appena approvato il decreto clima. E' un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo Governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici", sottolinea. "Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi,inizialmente prevista nel decreto clima,è contemplata nella legge ...

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Governo : Cdm giovedì alle 16.30 : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri si terrà giovedì alle ore 16.30 a Palazzo Chigi. Non è ancora noto l’ordine del giorno della riunione.L'articolo Governo: Cdm giovedì alle 16.30 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Cdm impugna bilancio Friuli perchè discriminatorio : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2019 ‘Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26’, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e ...