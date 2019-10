Governo | Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza prima del Cdm

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Rimane alta la tensione all'internoe in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppee il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di, i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa strategia del premier, in vista di una serie di incontri bilaterali con icomponenti la, precedente il Consiglio dei ministri previsto per le 19 di questa sera. Per il Partito Democratico, i convocati sono Dario Franceschini e Antonio Misiani; Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Italia Viva e, infine, il ministroSalute Roberto Speranza, di ritorno dal G20 in Giappone....

