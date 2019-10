Fossil Gen 5 è lo smartwatch elegante per chi vuole un prodotto di stile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Chi è interessato agli, ma non ama i modelli sportivi, può dare un’occhiata alGen 5, il nuovo modello del noto marchio statunitense di orologi da polso. Con schermo circolare e design classico, è unche nasconde la sua vera natura e veste bene al polso di chi ha un look tradizionale. Dopo averlo provato approfonditamente,Gen 5 ci ha convinti. Offre funzioni intelligenti in un designe ricercato. Per contro, è un po’ pesante, quindi non si addice particolarmente agli sportivi. Il prezzo di 299 euro è in linea con altri dispositivi di fascia alta, ed è giustificato dalle molte funzionalità offerte. Sono da premiare lo schermo, l’impermeabilità fino a 3 atmosfere, l’integrazione con l’assistente vocale Google Assistant, l’altoparlante integrato che consente di effettuare chiamate. Il sistema operativo WearOS ...

