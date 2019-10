Dal carcere agli evasori alle multe ai negozianti | i nodi sul tavolo del vertice di

Governo - litigi nella maggioranza : Dall'obbligo del Pos al carcere per i grandi evasori : In attesa del Consiglio dei ministri previsto per questa sera, che vedrà il varo del nuovo decreto terremoto e l'esame del pacchetto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul carcere ai grandi evasori, la maggioranza continua imperterrita a battagliare sui punti contenuti all'interno della manovra. nella fattispecie, i litigi hanno finito per collocare quasi agli estremi opposti chi nel precedente Governo gialloverde mostrava ...

MadDalena Corvaglia affonda il governo : Non fai lo scontrino? Vai in carcere. I clandestini spacciatori? In albergo : In questi giorni si parla parecchio del distacco fra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Le due non si sono mai espresse in merito, ma quello che è certo è che non lavorano più insieme nella palestra negli States. Ma lasciato da parte questo genere di gossip, nelle ultime ore Maddalena Corvaglia ha voluto condividere con i fan un suo pensiero. Il tema? La manovra economica, le scelte (strampalate) di questo governo in termini ...

Torino. Mohamed Safi durante il permesso Dal carcere tenta di sgozzare la sua ex : E’ viva per miracolo una torinese di 44 anni. La donna è stata sfregiata con un coccio di bottiglia a

Anticipazioni Il Segreto Dal 19 al 25 ottobre : il ritorno di Fernando - Elsa in carcere : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda con grande successo di ascolti su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda dal 19 al 25 ottobre, rivelano che assisteremo a degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena, a partire dal ritorno in scena di Fernando Mesia. Il perfido uomo si ripresenterà in paese e ovviamente la sua presenza non passerà inosservata. E poi ancora vedremo ...

Ruben Semedo - un delinquente del pallone : Dal carcere alla nazionale portoghese - la sua incredibile storia : Difficile che un calciatore sotto processo giochi ancora. E invece c’è chi lo fa. Stiamo parlando di Ruben Semedo. Oggi, vogliamo raccontare una storia assurda, quella del difensore dell’Olympiakos, quella di un delinquente prestato al mondo del pallone. La nostra storia ha inizio in una tranquilla serata. Semedo ha promesso ad un amico di prestagli la sua auto, una Mercedes. Niente di più falso. Con questa scusa attira ...

Sbagliano strada e sconfinano Dal Canada agli Usa : famiglia in carcere con l’accusa di immigrazione clandestina : Hanno sbagliato strada e per sbaglio hanno così sconfinato dal Canada negli Stati Uniti. La cosa non è passata inosservata alla polizia di frontiera che li ha subito individuati e arrestati, mandandoli in carcere con l’accusa di immigrazione clandestina. È quanto successo a David ed Elaine Connors, trent’anni lui e ventiquattro lei, che con il loro bimbo di soli 3 mesi erano in vacanza a Vancouver. La famiglia, secondo la ...

Il re del Marocco ha graziato la giornalista condannata al carcere con l’accusa di aver abortito e di aver fatto sesso fuori Dal matrimonio : Il re del Marocco ha graziato Hajar Raissouni, una giornalista di 28 anni che era stata condannata a un anno di prigione con l’accusa di aver abortito e di aver fatto sesso fuori dal matrimonio. Raissouni – che lavora per il

Sottrae denaro Dalle aziende sequestrate al boss : amministratore giudiziario in carcere : Sofia Dinolfo Ha aprofittato del suo ruolo per intascare più di 355 mila euro, suoi confronti gravano le accuse di peculato e autoriciclaggio Intascava le somme di denaro provenienti dalle aziende sequestrate ad un boss trapanese ed è finito in carcere. L’ha combinata grossa un amministratore giudiziario palermitano, Maurizio Lipani, che avrebbe approfittato del suo ruolo per racimolare una bella quantità di denaro. Circa 355 mila ...

Siria - militanti Isis fuggono da un carcere bombardato Dalla Turchia : Cinque militanti dell'Isis sono fuggiti da una prigione sotto il controllo delle forze curde nella Siria nordorientale dopo...

Tekashi 6ix9ine firma Dal carcere per due nuovi album : contratto da 10 milioni di dollari : L'interesse mediatico per la rocambolesca vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine non accenna a diminuire. Gli aggiornamenti ed i sempre più frequenti colpi di scena continuano infatti a susseguirsi quotidianamente, occupando le pagine dei giornali e dei magazine di tutto il mondo. Dopo la rinuncia del rapper – che a causa della sua attività di collaboratore di giustizia ha iniziato a ricevere diverse minacce, talvolta rivolte anche ai suoi cari ...

