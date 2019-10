Champions League 2019-2020 | calendario e orari partite della settimana Programma | tv e

Champions League - terza giornata in tv : Canale 5 trasmetterà Manchester City-Atalanta : La 3ª giornata della fase a gironi di Champions League vedrà alcune delle squadre italiane impegnate in sfide ostiche. È sicuramente l’Atalanta a dover affrontare la squadra più tosta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, ancora a secco di punti nel Gruppo C, si troveranno di fronte il Manchester City di Pep Guardiola. Non sarà una partita facile per i bergamaschi, che scenderanno in campo alle ore 21.00 al City of Manchester Stadium. Il match ...

Napoli - la vittoria della fiducia : adesso testa alla Champions League : Tre gol in sei giorni. Da vero bomber. La risposta di Milik alle perplessità dopo gli errori a Genk e ai rumors, veri o presunti, di mercato. Gli ultimissimi ieri mattina, con...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco-Terrassa 15-5. Liguri dominanti a Bergamo : A Bergamo la Pro Recco è devastante ed annichilisce gli spagnoli del Terrassa per 15-5 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i Liguri chiudono la pratica in appena otto minuti e nel resto del confronto amministrano allargando man mano il divario con gli iberici. Mattatore della gara Di Fulvio con 6 reti. Nel primo quarto la sfida è subito indirizzata: 5-1 senza appello, con i Liguri che vanno in gol con ...

Champions League : Salisburgo-Napoli in tv su Sky mercoledì 23 ottobre : Il Napoli, dopo l’impegno nel campionato di Serie A, si sposterà in Austria per affrontare il Red Bull Salisburgo nella 3ª giornata della fase a gironi della Champions League. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono reduci dal pareggio per 0-0 sul campo del Genk, mentre all’esordio stagionale si erano imposti per 2-0 contro il Liverpool. Un ottimo avvio lo ha avuto anche la formazione austriaca. I ragazzi di Jesse Marsch, nonostante abbiano perso ...

Basket - Champions League 2019-2020 : finale da brivido a Sassari - la Dinamo vince 79-78 sul Lietkabelis con 24 punti di Pierre : Debutto vietato ai deboli di cuore per la Dinamo Sassari in Basketball Champions League: la formazione di Gianmarco Pozzecco riesce a battere i lituani del Lietkabelis per 79-78 dopo una partita estremamente movimentata e decisa dai liberi a poco meno di 3 secondi dalla fine di Dyshawn Pierre, autore di 24 punti e 12 rimbalzi nel match. Buone anche le prove di Dwayne Evans (14) e Miro Bilan (10), benché un posto nella storia della partita lo ...

LIVE Dinamo Sassari-Lietkabelis basket - Champions League in DIRETTA : i sardi a caccia di un successo prezioso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Programma, tv e streaming della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Lietkabelis, prima giornata della Champions League di basket 2019-2020. Al PalaSerradimigni la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco si affaccia alla massima competizione FIBA da vincitrice della Europe Cup, mentre il Lietkabelis, quarta potenza del campionato ...

Inter - senti Icardi : “spero vincano lo scudetto. Ma se dovessimo incontrarli in Champions League…” : Mauro Icardi spende delle parole d’elogio per l’Inter: l’ex bomber nerazzurro augura la vittoria dello scudetto, ma se si dovessero incontrare in Champions sarà battaglia Mauro Icardi ha lasciato l’Inter dopo grandi polemiche, ma il bomber argentino, dopo diverse settimane di ambientamento a Parigi, non sembra serbare rancore. Intervistato in esclusiva dalla ‘Rosea’, Icardi ha speso delle belle parole ...

Siria - Fico : “Giusto non giocare in Turchia la finale di Champions league” : Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo l'attacco della Turchia in Siria contro i curdi, ha rilanciato la richiesta del ministro Spadafora di non far disputare la finale di Champions league a Istanbul, il prossimo 30 maggio: "La finale, quella partita, non va tenuta in un Paese che dichiara guerra a uno Stato confinante e debole".Continua a leggere

Caso Turchia - l'Uefa valuta se revocare la finale di Champions League : L'attacco della Turchia in Siria ha scatenato l'indignazione generale. Molti esponenti del mondo del calcio, come anche tantissimi tifosi, chiedono a gran voce al UEFA di revocare la finale di Champions League da Instabul, proprio a cause delle azioni di guerra turche in Kurdistan. Il vicepresidente dell'Uefa ha dichiarato che lo staff sta valutando attentamente la situazione, tuttavia ha comunque specificato che è ancora prematuro prendere una ...

Basket - Champions League 2019-2020 : esordio in Lituania per la Happy Casa Brindisi : Comincia da Klaipeda, in Lituania, il cammino della Happy Casa Brindisi nell’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, che oggi pomeriggio (ore 18.00) affronterà i padroni di Casa del Neptunas. Una trasferta insidiosa per i pugliesi, che si presentano comunque a questa partita con il morale altissimo ed in una forma smagliante. In campionato, infatti, Brindisi ha conquistato la sua prima storica vittoria a Milano, superando ...

Basket - Champions League 2019-2020 : la Dinamo Sassari debutta in casa con il Lietkabelis : La Basketball Champions League 2019-2020 riparte senza la detentrice del titolo, dopo che la Virtus Bologna ha deciso di andare a confrontarsi con l’EuroCup per puntare direttamente, senza nemmeno troppi misteri, all’Eurolega. Nella competizione FIBA sono due le italiane quest’anno in scena: Brindisi e Sassari. In particolare, la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco è impegnata mercoledì al PalaSerradimigni contro il Lietkabelis, ...

Spadafora scrive all'Uefa : "Inopportuno giocare la finale di Champions League in Turchia" : Il ministro dello sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha inviato al presidente dell’Uefa Alexander Ceferin una lettera con la quale chiede “se non sia inopportuno mantenere ad Istanbul la finale di Champions League il 30 maggio 2020”, alla luce “dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda e dell’intervento con il quale l’unione europea condanna l’azione militare della Turchia”. Lo ...