Ancelotti | “La finale di Champions è l’highlight della carriera di un calciatore”

Napoli - Ancelotti : “La classifica piange ma continuiamo a lottare per lo scudetto. Lozano? Come Falcao…” : “La nostra classifica piange ma vogliamo continuare a lottare per lo scudetto. Inter-Juventus? Il risultato di stasera non cambierà nulla, sarà una partita bella da vedere”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il pareggio a reti bianche di Torino. “Siamo stati troppo timidi nel momento in cui dovevamo concretizzare quanto creato. A inizio stagione siamo stati letali sotto porta ...

Ancelotti alla tv belga : “La stampa è troppo negativa. Abbiamo fatto del nostro meglio” : Carlo Ancelotti nel post partita della sfida Champions contro il Genk ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv Sporza come riporta il portale Voetbal24 “Questa è stata una partita difficile per i miei ragazzi. In una partita in Champions League devi solo essere contento di un pareggio. Questa è la realtà” Una reazione tutt’altro che insoddisfatta quella del tecnico del Napoli che ha lodato la formazione di Mazzù “Penso ...

Ancelotti : “La parte migliore del secondo tempo è stata quando abbiamo saputo soffrire” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Kiss Kiss nel post partita di Napoli-Brescia. “E’ stato un secondo tempo strano, un inizio titubante, abbiamo perso qualche palla di troppo, poi si sono messi gli infortuni, poi il gol preso e poi la sofferenza. La miglior parte del secondo tempo è stato quando abbiamo saputo soffrire. abbiamo concesso qualche calcio piazzato ma Ospina non è stato mai ...

Gazzetta : la partita contro il Liverpool ha certificato che ad Ancelotti “La coppa piace” : Il Napoli ha cominciato il suo cammino di Champions battendo i campioni in carica del Liverpool in una partita in cui c’è poco da eccepire dal punto di vista tecnico. Ancelotti batte ancora Klopp dunque e il tecnico tedesco candida il Napoli ha vincere la coppa. Ma sebbene siano parole di comodo, in panchina abbiamo Carlo, scrive la Gazzetta dello Sport, non un novellino, ma un allenatore che ha alzato trofei in ogni parte del mondo Un ...