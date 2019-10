Solo così puoi vivere serenamente | con l’onestà

Fonte : dilei

(Di domenica 20 ottobre 2019) Non si può sempre dire la verità, sarebbe invivibile, ma si può essere oneste ed è quello che conta. Onestà e coerenza. La sincerità assoluta è un gran bell’ideale ma, pensateci, come sarebbe se ognuno di noi dicesse davvero quello che pensa? Purtroppo non ci è concesso dire la verità in ogni circostanza e sono davvero pochi coloro che possono permetterselo, sono le persone stupide o quelle molto ricche. Noi possiamo ambire ad essere coerenti, con noi stesse e con gli altri. L’onestà fa davvero la differenza. Se ci comportiamo onestamente non abbiamo nulla di cui temere e da nascondere, e possiamo esporre più facilmente il nostro punto di vista, comportandoci di conseguenza. Senza i famosi scheletri nell’armadio che impediscono di dire e agire nel modo migliore. Secondo uno studio condotto dalla University of Notre Dame degli Stati Uniti, le persone oneste e che dicono ...

