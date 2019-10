Non volete far sapere a Google dove siete? Ecco come disabilitare la condivisione della

Ezio Bosso : “Non posso più suonare - se mi volete bene smettete di chiedermelo” : Grande successo per Ezio Bosso alle 83ª Fiera del Levante di Bari. Nell’incontro con il pubblico pero’ il grande pianista ha ammesso di non poter piu’ suonare e ha esortato tutti a non chiedergli piu’ di farlo. “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perche’ non posso, ho due dita che non rispondono piu’ bene e non ...