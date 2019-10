Gazzetta | De Laurentiis e Ancelotti hanno messo i giocatori di fronte alle loro

Gazzetta : De Laurentiis pronto ai rinnovi - ma anche i campioni potrebbero partire : Callejon, Mertens, Koulibaly, Insigne, il presidente ieri ha parlato del futuro di molti dei calciatori del Napoli, sottolineando che tutti sono importanti ma nessuno è fondamentale per la squadra. Questo non significa che De Laurentiis non ha chiaro il valore dei suoi ragazzi, ma che non è disposto a cedere ai ricatti ad esempio. Per Mertens e Callejon infatti, scrive la Gazzetta dello Sport Di certo, De Laurentiis non si piegherà alle pretese ...

Gazzetta : le parole di De Laurentiis sono un j’accuse ai procuratori : De Laurentiis non fa sconti a nessuno, scrive oggi al Gazzetta dello Sport che commenta le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli. Molti si chiedono «cui prodest», a chi giova, dopo otto giornate di campionato rilasciare dichiarazioni così. De Laurentiis è il presidente del Napoli, ne conosce la realtà più di chiunque altro. Magari a volte esagera in qualche giudizio, ma non parla mai a caso Il quotidiano sportivo avanza ...

La Gazzetta segue la linea della freddezza tra De Laurentiis e Ancelotti : La Gazzetta dello Sort scrive oggi del rapporto tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti, “chi dice che siano in perfetta sintonia mente”. Nessuna lite, come paventato da qualche parte negli ultimi giorni, ma una telefonata sì. Dopo la gara pareggiata contro il Genk, in cui De Laurentiis “ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions ...

Gazzetta : De Laurentiis punta al risparmio per i rinnovi di Mertens e Callejon : La Gazzetta dello Sport scrive dei rinnovi in ballo nel Napoli e delle trattative per condurli a buon fine. “A Napoli c’è l’aria più frizzante”, scrive la rosea, con i riflettori puntati su quattro giocatori di primo piano: Mertens, Callejon, Zielinski e Milik. Per quanto riguarda i primi due, non è certo in discussione il loro ruolo in squadra. “Il loro rendimento non è n discussione, ma il presidente De Laurentiis intende contenere i costi. E ...