Cacciatore punto da un calabrone | è stato ricoverato in ospedale

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Undi 68 anni,da un, èportato d’urgenza all’di Novi Ligure, con codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, su richiesta del 118, in località Bastita nel comune di Garbagna (Alessandria) per soccorrere l’uomo che era finito in una zona impervia. Ilraggiunto dalla squadra del distaccamento cittadino che, dopo averlo caricato su una barella toboga, lo ha trasportato prima a braccia e poi su un fuoristrada ai sanitari che gli hanno prele prime cure, prima di essere portato al pronto soccorso. L'articoloda un: èinMeteo Web.