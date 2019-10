Torino | tenta di sgozzare la compagna in strada Nel 2008 aveva ucciso la ex

Torino - aveva già ucciso una donna : detenuto in permesso tenta di sgozzare la sua compagna : Un terribile episodio si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 1:00, in zona Barriera di Milano a Torino, dove una donna di 44 anni ha rischiato di essere uccisa dal suo compagno, un cittadino tunisino di 36 anni. Quest'ultimo, negli anni passati, ha già compiuto un'azione criminosa, ovvero il delitto della sua precedente fidanzata. Di questo ne sarebbe venuta a conoscenza negli ultimi tempi la 44enne e, per questo, aveva manifestato ...

Tenta fuga dopo furto moTorino : bloccato e denunciato : Roma – L’uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli in sosta da agenti in borghese. Questi sono intervenuti nel momento in cui il soggetto è riuscito a mettere in moto un motoveicolo in sosta. dopo un Tentativo di fuga, l’uomo è stato condotto in commissariato. E’ stato il suo atteggiamento ad insospettire gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato Tor Carbone. Un giovane e’ ...

Sistema Bibbiano - anche a Torino i tentacoli degli affidi illeciti : Costanza Tosi Elena Barlozzari Affondano nella Torino pentastellata le radici del Sistema Bibbiano, ovvero quel metodo inaugurato da Claudio Foti che è alla base degli scandali sugli affidi illeciti Dall’Emilia alla Campania lo scandalo degli affidi illeciti si allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più le famiglie che denunciano l’allontanamento dei propri bimbi sulla base di false accuse. A Salerno la Procura si è ...

Rubano moTorino e tentano di nascondersi dietro auto parcheggiate : 2 arresti a Monteverde : Roma – Sono stati colti con le mani nel sacco a rubare scooter a Monteverde. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un 31enne e un 24enne, ambedue romani e con precedenti, accusati di furto aggravato in concorso. Passando per via Paola Falconieri, i Carabinieri hanno visto entrami a bordo di uno motorino che, alla loro vista, hanno spento le luci del veicolo e tentato di nascondersi dietro ad alcune auto in sosta, per evitare il ...