Napoli – Ancelotti | i rumors su Ibrahimovic ed i gol di Milik | “non sono un pirla”

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Milik fa il centravanti - Insigne gioca dove vuole Ancelotti : Napoli-Verona 2-0 : Se hai un centravanti che fa due tiri e segna due gol, la vita ti sorride. È quel che è successo al Napoli nella serata in cui nella prima mezz’ora foschi presagi si affacciano sul San Paolo e poi ci pensa Arkadiusz Milik a diradare le nubi. Con due gol da centravanti vero. Da area di rigore. da area piccola. Insomma da centravanti. La polemica sul minutaggio è di fatto consegnata agli archivi. Il polacco segna due gol belli. Uno nel primo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Napoli-Hellas Verona 2-0. La doppietta di Milik spinge i ragazzi di Ancelotti ad un passo dal terzo posto : Sfruttando il mezzo passo falso pomeridiano dell’Atalanta, il Napoli avvicina il terzo posto della classifica della Serie A di Calcio battendo per 2-0 al San Paolo del capoluogo partenopeo l’Hellas Verona grazie ad una doppietta di Milik, in gol al 37′ ed al 67′. I partenopei salgono a quota 16, ad un solo punto dagli orobici. Nel primo tempo, dopo un ottimo avvio scaligero, con tanto di gol annullato per fuorigioco dopo ...

A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

Napoli – Verona : i convocati di Ancelotti - non c’è Lozano : Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al match che vedrà il Napoli affrontare domani sera al San Paolo il Verona Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri hanno preparato il match al San Paolo contro il Verona in programma domani per l’ ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 2 svolgendo una prima fase di riscaldamento a secco.Successivamente ...

SSC Napoli - il legale : “ADL sempre in anticipo sui tempi! Decennale ad Ancelotti : solo due soluzioni plausibili…” : Mattia Grassani legale della SSC Napoli, sul contratto di Carlo Ancelotti Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo ...

Ancelotti clima sereno - Napoli lotterà per Scudetto e Champions : Napoli lotterà per Scudetto e Champions."Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E' necessario essere più concreti sotto porta".

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Napoli-Verona - Ancelotti spegne le polemiche : “Insigne è allegro e fondamentale” : Vigilia di campionato per il Napoli. Domani alle 18 la sfida contro il Verona. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, non poteva mancare una domanda su Insigne: “Insigne ha fatto un ottimo avvio di stagione, disputando gare di gran livello. Per noi Lorenzo è un giocatore di fondamentale importanza quando è allegro e felice. Per me il discorso è chiuso”. Altro tema caldo i ...

Napoli - De Laurentiis spalanca di nuovo le porte a Higuain : “se Ancelotti dovesse chiedermelo…” : Il presidente del Napoli non ha chiuso ad un eventuale ritorno di Higuain, ammettendo che potrebbe riprenderlo nel caso lo chiedesse Ancelotti Sono settimane intense in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda la situazione rinnovi. Le trattative con Mertens e Callejon vanno avanti ormai da qualche tempo, gli ostacoli non mancano ma le parti lavorano per provare a raggiungere un accordo. Marco Alpozzi/LaPresse Il presidente De ...

Napoli - De Laurentiis : “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” : Napoli, De Laurentiis: “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta Dello Sport. In particolare fa scalpore la sua idea di riprendere Gonzalo Higuain, leggete. Queste le sue dichiarazioni. “Fabian? Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per ...