Lenti per smartphone Android | le migliori da comprare

MotoGP - GP Giappone 2019 : VaLentino Rossi - ora serve il cuore. Una rimonta d’orgoglio per dare un calcio alla crisi : La stagione di Valentino Rossi si sta rivelando sempre più complicata e critica, il Dottore è reduce da due ottavi posti tra Aragon e Thailandia e non sale sul podio addirittura dal GP degli USA (secondo ad Austin, era la terza gara dell’anno). Il centauro di Tavullia fatica a ingranare in sella alla sua Yamaha e paga dazio nei confronti dei compagni di marca che sono decisamente più performanti di lui: Fabio Quartararo è letteralmente ...

VIDEO VaLentino Rossi - un fenomeno in Giappone : bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...

VaLentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sono stato perfetto - domani sarà fondamentale la scelta delle gomme” : Decimo posto. Quarta fila. Non il risultato che Valentino Rossi sognava dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, confidava in una prestazione migliore dopo i buoni segnali messi in mostra nella giornata di venerdì. La pioggia ha scombinato un po’ i piani di lavoro, ma nel complesso il sabato di Motegi non è da buttare secondo il nove volte campione del mondo, come conferma ai ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e VaLentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - VaLentino Rossi sconsolato : “vi spiego cosa mi è mancato per partire più avanti” : Il pilota della Yamaha ha analizzato il risultato ottenuto in qualifica, esprimendo il proprio personale punto di vista Decimo tempo per Valentino Rossi al termine delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone, un risultato non proprio esaltante per il Dottore, tornato a soffrire dopo i miglioramenti registrati ieri nelle libere. AFP/LaPresse Una giornata caratterizzata da condizioni difficili in pista, che non hanno permesso al pesarese ...

MotoGP - VaLentino Rossi cambia il suo stile di guida : “Bisogna sempre aggiornarsi per essere competitivi” : “Ognuno ha il proprio stile, ma negli ultimi tempi le moto sono cambiate, e bisogna sempre più provare a mettere il meno possibile sotto stress. Devi aiutare la forcella a non affondare subito troppo, a non dare immediatamente troppo carico. Serve una staccata un po’ più dolce e lineare“. Sono queste le parole di Valentino Rossi (fonte: La Gazzetta dello Sport) a confermare quando si era visto nel corso delle prove libere del ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di vioLenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - VaLentino Rossi per la rinascita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Rossi – Le dichiarazioni di Petrucci – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le parole di Quartararo – Le parole di Marquez – La cronaca della FP2 – Analisi prove libere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e vioLenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

VaLentina Dallari e il rapper J?unior Cally escono allo scoperto : Valentina Dallari sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. allontanati gli spettri dell'anoressia, malattia di cui ha sofferto nel 2017, oggi si gode il successo del suo primo libro, "Non mi sono mai paciuta". È anche grazie alla stesura della sua autobiografia che la bella dj bolognese è riuscita a guarire dalla sua malattia e a tornare la ragazza solare che tutti avevano conosciuto nel programma Uomini e Donne. Dopo tanto ...

Vibo VaLentia - fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio : preso presunto killer : Carmelo Polito fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che con un complice gli arrivò alle spalle e sparò senza preoccuparsi della presenza del bambino. Il delitto, avvenuto a San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) risale al 2011. I carabinieri hanno ora identificato il presunto assassino: si tratta di Francesco Pannace, già detenuto.Continua a leggere

MotoGp - sospiro di sollievo per Meregalli : “VaLentino Rossi? Dopo le FP1 mi ero preoccupato…” : Il Team Director della Yamaha ha commentato le due sessioni di prove libere andate in scena oggi a Motegi, tirando un sospiro di sollievo Giornata già decisiva a Motegi per quanto riguarda le Qualifiche del Gran Premio del Giappone, l’elevato rischio pioggia previsto per domani ha spinto i piloti a far segnare nelle FP2 i propri tempi migliori, così da staccare il pass per le Q2. AFP/LaPresse Obiettivo centrato per entrambi i piloti ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : Quartararo supersonico - VaLentino Rossi strappa la top-5 [TEMPI] : Il pilota francese stacca il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, alle sue spalle Viñales e Marquez Continua il dominio della Yamaha a Motegi, anche nella seconda sessione di prove libere sono le moto giapponesi a piazzarsi davanti a tutti, con Fabio Quartararo che si prende il miglior tempo. AFP/LaPresse Il pilota francese del SIC Petronas ferma il crono sull’1:44.764, precedendo di tre decimi la ...