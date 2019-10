Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Qualcuno ci spieghi le regole deldiin area di”, è questa la richiesta del vicedirettore Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport. Il riferimento è all’episodio avvenuto in pieno recupero di Juve-Bologna. Decolpisce la palla con un gomito in piena area di, Irrati si consulta con il Var e non concede ili casi sono due: o hanno sbagliato, e sarebbe gravissimo che una simile decisione fosse stata assunta senza la verifica al monitor delle immagini da parte del direttore di gara; oppure il criterio della volontarietà è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Barbano cita espressamente il regolamento in vigore che riporta anche il caso in questione in cui un calciatore commetta undicalciando maldestramente la palla addosso mentre cade: in tal caso, secondo la circolare degli arbitri, devono ...

peppebovajena : @CorSport Latrine perché non scrivete che il pallone tocca prima il TALLONE e poi rimbalza sul gomito???? #merde - napolista : Il Corsport: “Perché il fallo di mano di De Ligt non è rigore? Spiegateci le regole” Il quotidiano: “Il giocatore… - andreawo3y : @CorSport L’arbitro non da il rigore... forse perché NON È RIGORE? -