Brexit | Johnson sconfitto in Parlamento

Brexit - Johnson : rinvio non è soluzione : 21.35 Scrive ai deputati il premier britannico Johnson: ribadisce il no al rinvio Brexit oltre il 31 ottobre. E si dice convinto che neppure l'Ue lo voglia. Il presidente del Consiglio europeo, Tusk, "aspetta la lettera" di Johnson dopo che oggi il parlamento Gb ha rinviato il voto sull'accordo Londra-Ue a dopo il sì della legge attuativa dell'intesa Johnson riproporrà lunedì alla Camera dei Comuni il suo 'deal', non votato oggi, e presenterà ...

Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - governo battuto : ok all’emendamento che rinvia l’uscita. Johnson : “Non negozierò con l’Ue alcun rinvio. Noi fuori il 31 ottobre” : governo Johnson battuto sull’emendamento Letwin. La Camera dei Comuni ha approvato con 322 sì e 306 no la proposta di modifica presentata dall’ex Tory Oliver Letwin e appoggiata dalle opposizioni che chiede che anche in caso di approvazione dell’accordo raggiunto dal governo con Bruxelles l’uscita del Regno Unito dalla Ue sia rinviata a dopo il 31 ottobre, se entro quella data non sarà approvata dal Parlamento tutta la legislazione ...

Colpo di scena a Westminster : passa l’emendamento che rinvia la Brexit. Sconfitto Boris Johnson : Con 322 voti contro 306 è stato approvato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Oliver Letwin che rischia di far naufragare il piano di Boris Johnson per un’uscita dalla Ue il 31 ottobre. Prima infatti andrà approvata la legislazione nazionale che regolamenterà la Brexit. Johnson: "Non negozierò un rinvio con la Ue".Continua a leggere

Stop a Johnson - Camera rinvia Brexit : 15.54 La Camera dei Comuni britannica ha approvato il cosiddetto emendamento Letwin che rinvia il "voto significativo" sull'accordo tra governo e Ue sulla Brexit a dopo l'approvazione della legge attuativa dell'intesa. Ora il premier Boris Johnson è costretto a chiedere entro stasera alla Ue un rinvio della Brexit rispetto alla data del 31 ottobre.