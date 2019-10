Lazio | accordo segreto Lega-M5S Zingaretti è a rischio dimissioni

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Nuove reLazioni con gli Stati». Ora il problema è a Londra : Facce sorridenti e sospiri di sollievo a Bruxelles, dove i 27 leader dell'Ue hanno dato il loro endorsement all'intesa sulla Brexit raggiunta dopo una trattativa fiume conclusasi solo a...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Nuove reLazioni con gli Stati». Resta il no degli unionisti irlandesi : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Correa rinnova con la Lazio : i dettagli dell’accordo : Correa stipendio Lazio – La Lazio ha ufficialmente rinnovato il contratto di Joaquìn Correa, fantasista classe 1994 trasferitosi in biancoceleste nella scorsa stagione. Il calciatore – che in passato ha vestito amche la maglia della Sampdoria – era arrivato dal Siviglia a titolo definitivo per la cifra di 16 milioni di euro. «La S.S. Lazio […] L'articolo Correa rinnova con la Lazio: i dettagli dell’accordo è stato realizzato da ...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Anas : ripristinata circoLazione carreggiata interna Grande Raccordo Anulare : Roma – il traffico, nelle prime ore di questa mattina, aveva subito forti rallentamenti a causa di problemi tecnici durante i lavori di nuova pavimentazione Sul Grande Raccordo Anulare di Roma la circolazione è stata ripristinata in carreggiata interna a seguito dei forti rallentamenti, nelle prime ore di questa mattina, causati da problemi tecnici riscontrati durante i lavori di nuova pavimentazione in corso. Nel dettaglio, al km 1,100, ...

Accordo Lazio-Abruzzo per trattamento rifiuti : Roma, 19 set. (AdnKronos) - La Giunta regionale ha approvato la delibera per prorogare l’intesa con la Regione Abruzzo, che consentirà il conferimento e il trattamento di circa 4mila tonnellate al mese di rifiuti indifferenziatinegli impianti abruzzesi individuati e contrattualizzati dall’azienda Am

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circoLazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...