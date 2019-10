Jannik Sinner | Tiafoe battuto ad Anversa | il 18enne azzurro raggiunge la prima semifinale

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e conquista la sua prima semifinale : Jannik Sinner non si ferma più! Il 18enne altoatesino ha conquistato ad Anversa la sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Decisiva la vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un successo che permette all’altoatesino di entrare virtualmente tra i primi cento del mondo, anche se per la certezza di essere ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questo proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Tennis - Jannik Sinner da urlo : Monfils battuto - e quarti di finale ad Anversa : Futuro roseo per il Tennis azzurro. Dopo l'ennesimo exploit stagionale di Matteo Berrettini che ha conquistato le semifinali al Masters 1000 di Shanghai, questa volta tocca al classe 2001 Jannik Sinner far sognare l'Italia dello sport. Il talento altoatesino si è reso protagonista di una vera e propria impresa nel torneo Atp 250 di Anversa battendo in due set (6-3, 6-2) la prima testa di serie Gael Monfils, numero 13 delle classifiche ...

Tennis - Jannik Sinner fa un favore a Matteo Berrettini eliminando Monfils. La classifica del romano verso le ATP Finals : Jannik Sinner ha fatto un grande favore a Matteo Berrettini. Il trentino ha infatti sconfitto Gael Monfils agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa e ha impedito al francese di accumulare un numero importante di punti, il trionfo del 18enne taglia un po’ le gambe al transalpino nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e aiuta appunto Matteo Berrettini che è in piena lotta per qualificarsi agli atti conclusivi della ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils : “Ho giocato in maniera solida e ho servito bene. Ora Tiafoe” : Jannik Sinner ha letteralmente demolito Gael Monfils e si è qualificato ai quarti di finale del Torneo ATP 250 di Anversa, il Tennista italiano ha strapazzato il forte francese (numero 14 al mondo) e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento belga. Ora il 18enne se la dovrà vedere con Francis Tiafoe in un incontro che, in caso di vittoria, gli garantirebbe l’accesso tra i primi 100 del ranking internazionale: il trentino ...

Tennis - Jannik Sinner spazza via Gael Monfils in un’ora e approda ai quarti di finale ad Anversa! : Signore e signori, che Jannik Sinner! L’azzurrino, presente nel tabellone principale dell’ATP 250 ad Anversa (Belgio) grazie ad una wild card, spazza via in 61′ di partita il n.14 del mondo Gael Monfils e conquista i quarti di finale. Una prestazione sublime dell’altoatesino che, giocando sciolto e senza alcun timore reverenziale nei confronti del suo più titolato rivale, ha messo in mostra un Tennis scintillante e ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils. La top 100 è a un passo - se va in semifinale ad Anversa… : Jannik Sinner ha compiuto una vera e propria impresa ad Anversa sconfiggendo il fortissimo Gael Monfils, attuale numero 14 al mondo e uno dei big del circuito internazionale. Il Tennista italiano ha compiuto una vera e propria magia, conquistando la vittoria più importante della carriera e qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP 250. Il trentino è stato impeccabile sul cemento belga e, dopo aver surclassato la ...

Tennis : bilancio stagionale più che positivo per Jannik Sinner - e non è ancora finita : Si sta per concludere un anno, il 2019, che ha rivelato tutto l’enorme potenziale di cui dispone Jannik Sinner, che nel giro di pochi mesi è passato dall’essere nei bassifondi della classifica mondiale, come è peraltro normale per un ragazzo così giovane, a essere di gran lunga il miglior Tennista del mondo della classe 2001. Il bilancio ufficiale stagionale dell’altoatesino nato il 16 agosto di 18 anni fa a San Candido e residente a Sesto, in ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner sempre più vicino alla top100. Le proiezioni di classifica in vista del match con Monfils : Il giovane Jannik Sinner comincia con il piede giusto l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Il 18enne nostrano ha superato in due set, in appena 69 minuti, il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva sconfitto nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava. Un successo, quindi, dal sapore di rivincita per l’azzurrino che in questo incontro ha messo in mostra colpi d’alta scuola e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner domina Kamil Majchrzak e sfiderà Monfils al 2° turno! : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card, Jannik Sinner, attualmente al numero 119 del mondo, ha dominato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4 6-2. Sinner strappa subito il servizio a Majchrzak e ha un impatto impressionante nel match volando sul 4-0 con doppio break in poco più di un quarto d’ora. Sul 5-1 il 18enne di Sesto ...

Tennis - chi è Luca Nardi. Un classe 2003 di talento sulle orme di Jannik Sinner : Un giocatore d’istinto, lontano da quegli schemi di regolaristi terraioli che hanno caratterizzato troppo spesso i giovani talenti italiani del Tennis, un ragazzo con basi solidissime da fondo campo che ama attaccare e rischiare, costruire il punto come piace a lui senza aspettare che l’avversario affossi il proprio colpo in rete o lo spari sui tabelloni. Stiamo parlando di Luca Nardi, giovane pesarese classe 2003 salito agli onori ...