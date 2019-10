Huawei rilascia la beta di Android 10 con la EMUI 10 per questi altri modelli

Xiaomi rilascia in Cina MIUI 11 Open Beta e risponde per le rime a Huawei : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Xiaomi della versione Open Beta di MIUI 11, ossia la sua nuova interfaccia utente personalizzata L'articolo Xiaomi rilascia in Cina MIUI 11 Open Beta e risponde per le rime a Huawei proviene da TuttoAndroid.

L'aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20

