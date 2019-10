Farmaci | Assobiotec | “No sostiuibilità dei biologici e biosimilari”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Riccardo Palmisano, presidente di, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, boccia la proposta dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di sostituibilità automatica trae biosimilari. “Come associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie – spiega Palmisano in una nota – consideriamo la proposta di sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare, che l’Agenzia del Farmaco ha inviato al Ministero della Salute in previsione della prossima Legge di bilancio, semplicemente non accoglibile”. Per la loro stessa natura biologica, chiarisce, “ibiosimilari non possono in alcun modo essere ne’ considerati ne’ trattati allo stesso modo dei prodotti equivalenti. Si tratta di soluzioni terapeutiche simili a un ...