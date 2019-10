Entra in casa di una ragazza | le mette una bomba al collo e le intima di dargli tutti i

Non riEntrano a casa - la loro auto è in un dirupo : morti marito e moglie : Incidente a Pistoia in località Pratopiano. I due anziani non erano rientrati a casa ed era partito l'allarme per ritrovarli

Rapine in villa - assurdo come i ladri Entravano in casa mentre dormivano : Una banda che saccheggiava ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano e' stata sgominata dai Carabinieri in Piemonte. assurdo.

Reggio Calabria - Entra in casa della ex e la picchia brutalmente : era a telefono col compagno : Arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria un quarantenne con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali e atti persecutori in danno della ex compagna, una donna di quarantanove anni che lo aveva già in passato denunciato. L’uomo ha usato le sue chiavi per entrare in casa della ex e l’ha picchiata e minacciata di morte.Continua a leggere

Palermo : dai domiciliari trasforma casa in cEntrale spaccio - arrestato : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Sottoposti agli arresti domiciliari aveva trasformata la sua casa nel quartiere Brancaccio di Palermo in una centrale dello spaccio. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri hanno arrestato Marco Cucina, 25 anni. Nel suo appar

Porta la giovane amante a vivere in casa insieme alla moglie : mesi di abusi e violenze su Entrambe le donne : L'uomo, un 39enne, è stato condannato a sei anni e quattro mesi, accusato di lesioni e violenza per aver vessato per mesi la...

Basket - Eurocup : esordio amaro per Venezia e Trento. Entrambe le italiane perdono in casa : Inizia nel modo peggiore possibile l’Eurocup per l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento. Le due squadre italiane, Entrambe impegnate in casa contro avversarie molto ostiche quali Partizan Belgrado per i primi e Galatasaray per i secondi, infatti, hanno ambedue perso in seguito a dei finali punto a punto. Umana Reyer Venezia – Partizan Belgrado Partenza lenta per Entrambe le squadre. A 3 minuti dalla fine del primo ...

Grande Fratello Vip - altro colpaccio di Alfonso Signorini : nella casa Entra un celeberrimo giornalista : In questi giorni, negli studi Mediaset, si sta discutendo su quali celebri volti dello spettacolo entreranno a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'ultimo retroscena di Blogo rende noto che nella casa più spiata d'Italia, in questa quarta edizione, sotto l'ulteriore att

Umbria - sanzione Pd contro cambi casacca. Verini : “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato non c’Entra” : “Chiamatelo risarcimento, penalità o indennizzo. Perché di questo si tratta, il Vincolo di mandato non c’entra nulla”. Il commissario Walter Verini sta portando il Pd al voto del 27 ottobre e difende la “clausola del rimborso” di 30mila da parte dell’eletto che cambi casacca introdotta proprio in Umbria all’atto della candidatura. La notizia viene letta in funzione antirenziana ed evoca il tema del ...

Gianfranco Micciché contro La7 : "Giornalista è Entrato in casa mia - violenza mai vista" : Il presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Micciché, contesta il modo con cui è stato trattato ieri sera da una troupe de La7 (pare di capire si trattasse di Non è l'Arena). È lui stesso a raccontarlo, come riporta l'Ansa: Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una intervista, io con molto garbo e gentilezza le ho detto che non avevo intenzione di fare interviste specialmente con questi de La7, Giletti&company. Bene, ...

Spinaceto - ladro Entra in casa e rapina anziana davanti a tv : Roma – Attimi di paura martedì scorso per un’anziana di Spinaceto, quando, mentre guardava la tv a serata inoltrata, si è trovata in casa un rapinatore. La rapina è avvenuta in viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, dove il ladro, che lavorava da solo, è entrato da una finestra ed è riuscito a sorprendere la donna, davanti alla tv del salone. Il bandito, descritto come italiano dalla vittima, ha aggredito la donna strappandole ...

Paura in Francia - pantera nera si aggira sul cornicione del palazzo ed Entra in casa : L'insolita scena nella città di Armentières, nel nord della Francia. La pantera per diversi minuti si è aggirata sul cornicione del palazzo di tre piani prima di essere spinta a entrare in un appartamento dove è stata sedata con un dardo. Nonostante le indagini, nessuno ha saputo ancora dare una spiegazione valida alla insolita presenza dell'animale sui tetti del centro città.Continua a leggere

Chieti - uomo Entra in casa e morde la fidanzata : arrestato : Il 30enne è accusato di violazione di domicilio, lesioni personali aggravate e tentata violenza privata... probabilmente era ubriaco. Episodio di violenza a Chieti, dove un uomo è finito nei guai dopo aver commesso un gesto che gli è costato l'arresto. Il 30enne in piena notte ha fatto irruzione nella casa della compagna, afferrandola per il collo e successivamente mordendole il labbro inferiore. \\Dopo aver cercato di chiedere vanamente di ...

Forlì - donna aggredita e insultata mentre riEntra a casa : 'Sei terrona e mafiosa' : Quella che arriva da Forlì è una storia che ha davvero dell'assurdo. Infatti, secondo quanto riporta la stampa nazionale, una donna di 53 anni, Ilde Cascio, è stata aggredita e poi pesantemente insultata dai suoi vicini di casa. La donna, che è originaria della Sicilia, precisamente di Terrasini, nel palermitano, si è trasferita diverso tempo fa al Nord per motivi di lavoro. Fino ad ora non aveva mai avuto nessun problema, ma il 26 agosto scorso ...

Stava riEntrando a casa. Alfonso - 24 anni : è morto in un modo orribile : Weekend di terrore sulle strade italiane: l’ultima vittima, in ordine temporale, è Alfonso Taglialavoro, morto a 24 anni la scorsa notte in seguito ad un incidente verificatosi sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dell’ex stazione ferroviaria di Comitini. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Golf Volkswagen, mentre ...