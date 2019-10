Elena Linari | la calciatrice fa coming out | “L’Italia non è ancora pronta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Nella mia vita privata devo essere libera di fare quello che voglio”. Parla della sua omosessualità ladella nazionale di calcio femminile e difensore dell’Atletico Madridai microfoni di RaiSport in un’intervista per Dribbling. Faout, almeno in Italia: “A Madrid non ho nessun problema, anzi. In Italia sono io la prima ad aver paura di affrontare l’argomento perché non so come la gente potrebbe reagire. Ho paura del giudizio della gente”. Poi continua: “Tante volte si evita di mettere un post o cose del genere per evitare di coinvolgere altre persone perchéin Italia non siamo pronti. Ma poi diciamolo non è che nel calcio femminile fioccano le omosessuali, no proprio no. Gli omosessuali ci sono anche nel calcio maschile, negli altri sport e nella vita quotidiana”. La giocatrice ...

