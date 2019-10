Conte: quota 100 pilastro della manovra

100Al vertice Ue 'non si è parlatoitaliana'. Ribadisco però che "100è un" e "c'è un iter parlamentare da rispettare ma confido che lamantenga la sua coerenza intrinseca".Lo ha detto il premier Giusepperispondendo a domandestampa. "Ci siamo premurati per tempo di lavorare con tutti gli intermediari finanziari perché la modalità digitale di pagamento non sia penalizzante per le commissioni.". E il "contante fino a 2mila euro non criminalizza nessuno".(Di venerdì 18 ottobre 2019)