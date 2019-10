Come aprono i quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) 5Stelle e Italia viva di Renzi si preparano a una battaglia di emendamenti in Parlamento per cambiare la legge di Bilancio. Tra grillini e Conte adesso è scontro aperto, su più fronti. Ma anche tra le truppe di Renzi il premier non gode di un elevato gradimento e popolarità. Ma l'ordine in questa momento è di non attaccarlo frontalmente. Tregua armata in un quadro politico in movimento, perché sembra profilarsi all'orizzonte un asse Renzi-Di Maio. E la manovra potrebbe essere il banco di prova e il terreno sul quale far valer e le proprie reciproche posizioni. A partire dal “caso contanti”, Quota 100 e sugar tax. Intanto sul fronte turco, Erdogan sembra aver accettato sembra aver accettato le pressioni Usa per una tregua per il cessate ilo fuoco entro 5 giorni. CORRIERE DELLA SERA Emendamenti: la manovra è sotto assedio Renziani e M5S vogliono cambiarla in Aula. Scontro su ...

