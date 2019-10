C' è un fermo per la morte dell' ultrà Belardinelli

Rigopiano - processo su richiesta archiviazione per 22 indagati - fermo il No dei familiari Vittime : Pescara - Il Gip Nicola Colantonio, deciderà nei prossimi giorni se sarà accettata o meno, la richiesta di archiviazione della pubblica accusa, rappresentata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, che ha incontrato la ferma opposizione dei legali di cinque parti offese, durante l'udienza tenutasi al tribunale di Pescara, nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul disastro dell’Hotel ...

Inter - infortunio Sanchez - Rueda : 'Se si opererà - dovrà stare fermo almeno due o tre mesi' : Desta non poche preoccupazioni per la squadra nerazzurra il recente infortunio di Alexis Sanchez, il noto attaccante dell'Inter di origine cilena, subito nel corso della sfida tra Cile e Colombia sabato 12 ottobre. E' stato uno scontro con il giocatore colombiano Juan Cuadrado durante la partita giocata in Spagna a costringere Sanchez ad abbandonare il campo. Quest'ultimo è caduto a terra dopo essere stato colpito sulla gamba destra dal ...

Juventus - Ramsey ancora fermo per infortunio : il tweet ufficiale : Juventus – Aaron Ramsey ancora vittima di problemi fisici. Il Gallese, convocato da Giggs, venerdì non sera partito per il match contro la Slovacchia. Anche contro la Croazia il centrocampista bianconero non sarà tra i disponibili: continuerà ad allenarsi fino al ritorno a Torino, in differenziato. Juventus, infortunio Ramsey: gallese ancora indisponibile Questo il tweet pubblicato dall’account ufficiale della selezione nazionale ...

**Fisco : Bonafede - ‘confermo progetto legge che prevede il carcere per i grandi evasori’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando al Tribunale di Marsala (Trapani) che verrà inaugurato oggi. “Ci sono solo ...

Fonseca fermo due turni per le proteste in Roma-Cagliari : L’allenatore della Roma, Paulo Rodrigues Fonseca, è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo a seguito della doppia ammonizione per proteste nei confronti del direttore di gara (squalifica di una giornata: sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali) e per essersi, «dopo la notifica […] L'articolo Fonseca fermo due ...

Petrachi furioso - Carolina Morace : “confermo - il calcio non è un gioco per signorine” : “Le parole di Petrachi? E’ una cosa che direi anche io se le mie calciatrici giocassero in punta di piedi, non la trovo una cosa offensiva”. Sono le dichiarazioni di Carolina Morace commenta così all’Adnkronos le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in relazione all’episodio della sfida contro il Cagliari: “Il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a ...

Trieste - Gip convalida fermo per killer : 21.23 Il gip ha convalidato il fermo di Alejandro Augusto Meran, 29 anni, fermato con l'accusa di duplice omicidio dei 2 agenti della questura di Trieste. Secondo il giudice, da quanto si apprende, contro il giovane di origine domenicana ci sono "gravi indizi" che si concretizzano dal racconto dei testimoni, dal sopralluogo della Scientifica e dall'acquisizione di video delle telecamere presenti sia all'interno che all'esterno della questura.

John Greenwood torna nelle Marche : a fermo musica per ricostruire dopo i danni del sisma : Johnny Greenwood, chitarrista, polistrumentista, della band inglese Radiohead, da molti acclamata come i nuovi Pink Floyd, si esibirà a Fermo nel Teatro Dell'Aquila. Greenwood aveva già visitato le Marche e Ascoli Piceno l'anno scorso, quando per la sua visita potè godere dell'accompagnamento dell'assessore alla Cultura Piersandra Dragoni. L'assessore ha speso belle parole per descrivere quell'occasione e ha ricordato con affetto il suo ...

Sciopero per il clima - il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti : costretto a scendere e andare a piedi : Durante il ‘Fridays for Future’ di Milano, manifestazione di protesta contro i cambiamenti climatici, un motociclista è stato preso di mira dalle critiche di decine di giovani studenti. fermo al semaforo con il motore acceso, il centauro è stato prima costretto a spegnere la moto e, infine, ad andarsene a piedi L'articolo Sciopero per il clima, il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti: costretto a scendere e ...

Emma Marrone sui social annuncia mi fermo per un problema di salute : Con un messaggio via social la cantante Emma fa preoccupare i fan. «Mi devo fermare per affrontare un problema di salute», scrive Emma, per questo motivo la cantante non parteciperà all’evento di Radio Italia Live. Nella mattinata di venerdì via social la cantante ha annunciato che da lunedì si fermerà a causa di un problema di salute. Inevitabile il pensiero alla dura lotta contro il tumore che la Marrone aveva affrontato poco prima di ...

La storia di Leo/BonBon - il cane che ha aspettato per 4 anni i padroni fermo ad un incrocio : Se ne stava quasi tutto il giorno seduto a un incrocio, nella città di Khon Kaen, in Thailandia, come se stesse aspettando qualcuno. Fino a quando un ragazzo, incuriosito da quel suo strano atteggiamento, ha deciso di condividere la storia su Facebook. Grazie alla mobilitazione social, Leo/BonBon ha potuto rivedere i suoi proprietari che lo avevano smarrito nel 2015 proprio lungo quella strada.Continua a leggere

Emma Marrone : «Mi fermo per un problema di salute» De Filippi : «Sei fortissima» La battaglia contro il tumore : L'annuncio sui social della cantante. Saltata la sua partecipazione al concerto di RadioItalia a Malta. Le parole di Maria De Filippi: «Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima»