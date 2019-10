Saltarono sulla Balilla e cominciarono a correre all' impazzata verso Manerba

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Massimo Tedeschi Convulse giornate precedevano la corsa. Poi, quella telefonata inattesa... L'umore di Sartori, dopo quel risveglio, non era dei migliori. Lavato, rasato, aveva sorbito il solito caffè con la signora Dubini - già pronta di prima mattina, con il turbante calatotesta e perfettamente avvolta nel suo caftano - senza però quei moti di solluchero, quegli schiocchi papillari che a lui servivano a dichiarare il sommo godimento gustativo, e alla sua affittacamere a fare un pieno di autostima che sarebbe bastato per l'intera giornata. Il commissario uscì dal groviglio dei suoi pensieri uggiosi solo quando, sull'uscio di casa, sentì il rombo di un motore giungere da sopra i tetti di Salò, dalla nuova strada a mezza costa. No, l'ululato dei pistoni era troppo forte perché si trattasse del pur sonoro motore della Bugatti di casa Arquati. Esclusa quell'eventualità, ...