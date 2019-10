Monkey King | Hero is Back è ufficialmente disponibile su PC e PS4

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic in associazione con Sony Interactive Entertainment (SIE) e Oasis Games Limited, hanno annunciato la pubblicazione ufficiale diisa partire da oggi su PC e PlayStation 4, anche nella sua versione "Edition".Kung-Fu. Avventura. Mitologia cinese. Un ragazzo di nome Liuer. Un re delle scimmie. Una storia cinese di 500 anni. Tutto combinato in un divertente, frenetico, divertente gioco di azione-avventura ambientato in un mondo fantastico luminoso, dettagliato e adorabile. Esplorate i poteri nascosti di, il coinvolgente senso dell'umorismo, la lotta contro creature simili a animali e capi, tutti presi dall'omonima versione cinematografica cinese.Nel gioco avrete a disposizione una serie di armi uniche e stravaganti e potrete scegliere tra diversi livelli di difficoltà in base al vostro stile. Il ...

