Manovra | tutte le tasse del 2020 | cosa pagheremo di meno

Manovra - via libera dal CdM. Ecco tutte le novità : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

«Evasometro» : con la Manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste nella Manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Manovra - via libera dal CdM. Ecco tutte le novità : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Manovra - dalla salute al fisco : tutte le misure. Abolita Flax tax : «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Manovra - via libera all'alba dal CdM<br>Ecco tutte le norme approvate : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Manovra - tasse in arrivo su sigarette - giochi e plastica : tutte le misure : Bocciate le rimodulazioni dell'Iva proposte dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, per far quadrare i conti della Manovra da 30 miliardi, il governo inserirà una raffica di...

Manovra - i Cinque Stelle fanno saltare il vertice. Pd su tutte le furie : "Non vogliono risolvere i problemi" : Il vertice di maggioranza tenutosi lunedì 14 ottobre lo hanno fatto saltare i Cinque Stelle. È questa l'accusa che proviene da fonti Dem. Il Pd, si apprestano a spiegare, è "infastidito dalla tecnica di far saltare gli incontri invece di risolvere i problemi". Il mancato accordo riguardava in partic

Manovra - tutte le misure del decreto Fisco : Dopo l'approvazione del decreto clima, che prevede fondi per 450 milioni di euro per politiche su mobilità e ambiente, il Consiglio dei ministri di lunedì si appresta a esaminare anche il decreto Fisco collegato alla Manovra. Tra le misure contenute nella bozza c'è la confisca dei beni per gli evasori fiscali e la riapertura della rottamazione-ter.Continua a leggere

Manovra 2020 : tutte le novità su uso contanti e carte di credito : Manovra 2020: novità su uso contanti e carte di credito. L’evasione fiscale è da sempre considerata una priorità da affrontare da ogni governo in carica, ma le misure per contrastare efficacemente il problema sono state poche finora (tra queste rientrano i controlli avviati sull’uso contanti), e quelle che sono state messe in atto, non hanno sempre sortito i risultati sperati. Anche nelle intenzioni dell’attuale governo “giallo-rosso”, la ...

Manovra - tutte le misure : meno sgravi su sanità e casa (ma non sui mutui) Cosa sono cash back e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra economica 2020 - tutte le misure : Iva - sconti per le carte - meno sgravi su sanità e casa (non sui mutui) : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui