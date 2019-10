Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Arrivano buone notizie per l’ex centrocampista della Lazio Paulche nelle ultime ore è statodisessuale. Gazza era stato arrestato nel 2018 alla stazione ferroviaria di Duraham in seguito ad una denuncia da parte di una donna, l’accusa era quella di essere stata baciata dasenza il suo consenso. “Avere un’accusa disul capo per 12 mesi e’ stata dura – il commento didopo la sentenza di assoluzione – Sono felice di potermi mettere alle spalle questa storia e che la giuria sia arrivata al giusto verdetto“.aveva dichiarato che quel gesto era stato fatto per rassicurare la donna che precedentemente era stata insultata perché in sovrappeso. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

CalcioWeb : #Gascoigne assolto dalle accuse di molestie sessuali - gusbringglass : RT @Corriere: Paul Gascoigne assolto dalle accuse di violenza sessuale - M16dicembre1899 : RT @Corriere: Paul Gascoigne assolto dalle accuse di violenza sessuale -