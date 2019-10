Felix The Reaper | il puzzle game musicale | è disponibile ora per PC | Xbox One | PS4 e

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Attraverso un comunicato stampa, l'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Kong Orange hanno pubblicatoThe, un titolo eccentrico che unisce commedia romantica ad un'avventura3D. Con il talento vocale di Sir Patrick Stewart nel ruolo del narratore,Theè uscito oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch,One, PC Windows e Mac tramite Steam e GOG.com ed è anchecome parte diPass.Theè unin cui i giocatori potranno modificare gli eventi per porre fine alla vita degli umani come ordinato dal Ministero della Morte. Come tutti i mietitori,può muoversi solo nell'ombra, ma per fortuna può cambiare la direzione del sole e muovere gli oggetti in modo da creare un passaggio sicuro attraverso scenari sempre più diabolici. Ogni destino compiuto avvicinadi un passo al desiderio del ...

Eurogamer_it : Il puzzle game musicale #FelixTheReaper è disponibile su #PC e console. - ubikurbs : RT @Maedhros67: @rekotc @cacciaramarri Felix Yusupov era un debosciato e pervertito, occultista, partecipe attivo del bestiale assassinio d… - FedericoGer : RT @Maedhros67: @rekotc @cacciaramarri Felix Yusupov era un debosciato e pervertito, occultista, partecipe attivo del bestiale assassinio d… -